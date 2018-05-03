Kepçeyle çalışırken yanlışlıkla Yunanistan'a geçen işçinin cezası belli oldu

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinasıyla yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alınan ve bugün savcılığa sevk edilen işçiye verilecek ceza belli oldu.

Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 Euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi.

Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinası yardımı istendi.

Belediye işçisi gümrüklü sahada hidromekle (kepçe) çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işçinin yanlışlıkla iş makinasıyla manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.