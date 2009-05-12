Ümraniye Hekimbaşı Kocatepe Mahallesi'ne sabah saat 05.30 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisiyle gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri yerel seçim öncesi yapılan kaçak yapıların yıkımına başladı. Yıkım sırasında bir kepçe operatörü silahla vuruldu.Boyun ve kasığından yaralanan operatörü Ramazan Uğurlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Uğurlu'yu silahla yaraladığı öne sürülen Melican T. (30) ise kaçmaya çalışırken polislerce gözaltına alındı.Bu arada yıkıma karşı koyan vatandaşlar ekiplere taş yağdırdı. Polis, sinir krizi geçiren ve yıkım ekiplerine direnerek evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadını güçlükle sakinleştirdi.50'ye yakın yapının yıkılacağı mahalledeki gerginlik devam ediyor.