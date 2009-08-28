Kepçe operatörü emanetçiydi!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen tren kazasına neden olan kepçe operatörünün tatile çıkan arkadaşının yerine 10 gün önce işe başladığı bildirildi. Bozüyük-Mekece-Bilecik kara yolu yapımında çalışan ve kepçe operatörü Mehmet Sait Yılmaz'ın mesai arkadaşı olan Kadir Dendiz, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Libya'dan gelen Yılmaz'ın 10 gün önce kepçe operatörü olarak çalışmaya başladığını kaydetti.

Yılmaz'ın çok tecrübeli bir operatör olduğunu ifade eden Dendiz, ''Kepçenin sahibi 1 ay önce Libya'dan gelen Mehmet Sait Yılmaz'a tatile çıkacağını, yerine 10 gün çalışmasını istedi. Yılmaz, sevdiği arkadaşını kıramadı, teklifini kabul etti. Yılmaz, yaklaşık 10 gün çalıştı. Bir iki gündür kepçe sahibini arayarak 'ben işi bırakacağım, hemen gel' diyordu. Arkadaşı tatili biraz uzattı sanırım, gelmedi'' dedi.

Deniz, Yılmaz'ın yurt dışı deneyimi bulunan çok tecrübeli bir operatör olduğunu belirterek, ''Yılmaz'ın raylardan karşıya geçeceğini zannetmiyoruz. Kaza, muhtemelen üst geçit yapımında çalıştığı sırada rayların üstüne devrilmesi sonucu olmuştur. Yukarıdan devrilmiş olabilir. 1,5 ve 4 yaşlarında iki çocuğu var'' şeklinde konuştu.

Öte Kazada ağır yaralanan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'ın hayati tehlikesi devam ediyor.



"KEPÇENİN DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, kazayla ilgili, ''Bu kaza demir yollarında hiç rastlanmış bir şey değil'' dedi.



Karaman, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, iş makinesinin geçmesi mümkün olmayan bir yerde trenin yavaş geçmesine rağmen aniden önüne çıkması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.







Karaman, bir gazetecinin, kazanın, kepçenin demir yoluna düşmesi sonucu meydana gelmiş olup olamayacağını sorması üzerine, ''Araştırmalar devam ediyor. Teyakkuz halindeyiz, ama kepçenin düşmesi orada mümkün olmayan bir konu'' dedi.



Karaman, yaralıların durumunun kepçe operatörü Mehmet Sait Yılmaz hariç iyi olduğunu ifade etti.



Valiliğe, Bozüyük Kaymakamlığı'na ve sivil savunma ekiplerine teşekkür eden Karaman, ''Gerçekten çok iyi organize olmuşlar. Yolda çalışmalar devam ediyor. Gece yarısı açılabilir. Bu geceki trenleri iptal ettik, ama sabaha kadar yol ulaşıma açılacak'' diye konuştu.

