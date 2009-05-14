'Kepçe kulak' sorununa 15 dakikada çözüm

Bursa'da faaliyet gösteren bir estetik cerrahi merkezinde geliştirilen yöntem sayesinde, özellikle gençlerin şikâyetçi oldukları "Kepçe kulak" sorununun, 15 dakikada cerrahi müdahaleye gerek kalmaksızın çözüldüğü iddia edildi.



Merkezin sahibi Operatör Dr. Bülent Cihantimur, yaptığı açıklamada, "İple kepçe kulak estetiği" adı verilen yöntemin, kepçe kulak sorununun kesi yapmadan tedavi edilmesi anlamına geldiğini söyledi.



Kepçe kulak sorununun özellikle çocukluk ve ergenlik döneminin en önemli estetik problemi olduğunu ifade eden Cihantimur, kişilerde öz güven eksikliğine neden olan bu sorunun giderilmesi için değişik ameliyat teknikleri bulunduğunu vurguladı.



Cihantimur, kepçe kulak ameliyatlarının kulak gelişiminin tamamlandığı 7-9 yaşından itibaren yapılabildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Değişik ameliyat teknikleri var. Kulağın arkasından 2-3 santimetrelik bir kesi yapılıyor, o kesikten girilerek kulak kıkırdağı tamamen ortaya çıkarılıyor. Daha sonra da kıkırdağı kafatasına doğru yaklaştıran dikişlerle, kulak geriye doru yatırılıyor, şekil veriliyor ve kapatılıyor, kulak 5-15 gün sargıda kalıyor, bu şekilde tedavi ediliyordu."



"İple asma" yöntemi



Kendisinin de bir dönem bu yöntemi kullanarak yılda 10 hastayı tedavi ettiğine değinen Cihantimur, şunları kaydetti:



"Daha sonra, kaşlara ve burun ucuna uygulanan 'iple asma' adı verilen yöntemi, acaba kepçe kulak için de kullanabilir miyim diye düşündüm. Literatürde araştırma yaptım. 1900'lü yılların başından itibaren bunu deneyen insanlar olmuş. 'Yapabilirim' diye düşündüm ve uygulamaya başladım. Son derece başarılı sonuçlar aldım. Şu anda ayda 20-30 kişiyi tedavi ediyorum. Genellikle 18-25 yaş grubundaki kadın ve erkekler tercih ediyor. Bunların temel şikayeti kulakları nedeniyle saçlarını toplayamamaları. Erkek hastalarımızın da genelde saçları uzun. Operasyonun ardından, hemen gidip saçlarını kestiriyorlar. Eskiden kepçe kulak, bizim yaptığımız operasyonlar arasında son sıradaydı, şimdi ilk sırada."



Dr. Cihantimur, "iple kepçe kulak estetiği" yönteminin avantajının kesi yapılmaması, hastanın operasyonun hemen sonrasında normal yaşantısına dönebilmesi olduğunu bildirdi.



Bu yöntemde kulak derisine açılan küçük deliklerden özel bir alet yardımıyla deri altından geçirilen ip yardımıyla kulağın geriye doğru yatırıldığını anlatan Cihantimur, şöyle devam etti:



"Kesi yapılmadığı için sonrasında pansuman, kontrol, dikiş alma, bandaj gibi uygulamalar olmuyor. Normal ameliyatta olan şeylerin hiçbiri bunda yok. İşlem 10-15 dakika sürüyor. Hasta hemen sonrasında kalkıp normal hayatına dönüyor. Yöntemimizin en önemli özelliklerinden biri de bu. Hastalarımızın bilmesi gereken iki nokta var. İlk 1-2 gün gerdirme olduğu için ağrı olabiliyor. Onun için ağrı kesiciler veriyoruz. İkincisi de kulak iple geriye yatırıldığı için, gevşeme olabilir. Kullandığımız ip estetik cerrahide en sık kullanılan, oldukça kuvvetli bir ip. Ancak ipin tutunduğu şey yumuşak doku. Tüm hastalara bundan bahsediyoruz. İlk kez bir ameliyat için hastalara yüzde 100 garanti veriyoruz. Kepçe kulak sorununu tamamen gideriyoruz. En büyük avantajlarından biri de hasta memnun değilse, rahatsız oluyorsa, geri dönüşünün olması. İpleri kestiğimizde kulak eski formuna geri dönüyor. Kulağa hiç bir zarar vermiyor. Hasta normal ameliyattan sonra memnun kalmamışsa, bunun geri dönüşü olmuyordu."



Bu yöntemin hastalar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini anlatan Cihantimur, kepçe kulak sorunundan kurtulmak isteyen dünyanın çeşitli ülkelerinden hastalarının bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin her şehrinden, Almanya, Arnavutluk, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Hollanda, ABD, Avusturya ve Türk cumhuriyetlerden hastalarım var" dedi.



Bilimsel kanıtı henüz yok



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kahveci, "iple askı" yönteminin vücudun birçok bölgesine yıllardır uygulandığını söyledi.



Bu yöntemin kulak için uygulanmasının bir zararı olmayacağını belirten Kahveci, "bu konuda uzun süreli sonuçlar henüz yayımlanmadı. Bilimsel anlamda kanıtı henüz yok. Bilimsel olarak uygulanabilirliği kanıtlandıktan sonra dergilerde, kitaplarda çıkarsa 'tamam' diyebiliriz" dedi.



Kahveci, bu tür yöntemlerde özel çentikli ipler kullanıldığını ifade ederek, "Çentikli iplerle yapılan gerdirmelerin iplerin kurtulması ile geriye döndüğü birçok yayında yer alıyor. Yani kalıcı çözüm olduğuna dair kesinleşmiş bir bilgi yok" diye konuştu.



(AA)

