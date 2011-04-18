T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kepçe ile anıtın temel taşları sökülüyor!

Erddoğan’ın Kars gezisi sırasında ’ucube’ diye nitelendirdiği İnsanlık Anıtı’nın kaldırılması için ilk teknik çalışma dün yapıld

18 Nisan 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erddoğan’ın Kars gezisi sırasında ’ucube’ diye nitelendirdiği İnsanlık Anıtı’nın kaldırılması için ilk teknik çalışma dün yapıldı. 

Kepçe vuruldu

Kepçe ile anıtın temel taşları söküldü, çevre temizliği yapılıp, iskeleler kuruldu. Kars’ın eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’nun isteği üzerine Heykeltraş Mehmet Aksoy tarafından Sukapı Mahallesi Üçler Mevkii’nde yaptırılan İnsanlık Anıtı’nın çevresinde çalışan işçiler, çalışmalarını sağanak yağmura rağmen sürdürdü.

Kepçe ile anıtın temel taşları sökülerek kaldırılması kolaylaştırıldı. İstanbul’dan gelecek 200 tonluk vinçle anıtın yukarıdan aşağı doğru kesilerek kaldırılacağı açıklandı. 





 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24