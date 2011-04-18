Kepçe ile anıtın temel taşları sökülüyor!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erddoğan’ın Kars gezisi sırasında ’ucube’ diye nitelendirdiği İnsanlık Anıtı’nın kaldırılması için ilk teknik çalışma dün yapıldı.





Kepçe ile anıtın temel taşları söküldü, çevre temizliği yapılıp, iskeleler kuruldu. Kars’ın eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’nun isteği üzerine Heykeltraş Mehmet Aksoy tarafından Sukapı Mahallesi Üçler Mevkii’nde yaptırılan İnsanlık Anıtı’nın çevresinde çalışan işçiler, çalışmalarını sağanak yağmura rağmen sürdürdü.



Kepçe ile anıtın temel taşları sökülerek kaldırılması kolaylaştırıldı. İstanbul’dan gelecek 200 tonluk vinçle anıtın yukarıdan aşağı doğru kesilerek kaldırılacağı açıklandı.











