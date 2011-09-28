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Yaşam

Kep takan kadın erkeği geçti

Kadın eğitimi konusunda yıllardır yapılan iyileştirmeler ve pozitif ayrımcılık nihayet sonuç verdi.

28 Eylül 2011 03:00



T24- Kadın eğitimi konusunda yıllardır yapılan iyileştirmeler ve pozitif ayrımcılık nihayet sonuç verdi.


34 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Japonya dışındaki 32 ülkede, ilk kez kadın üniversite mezunlarının sayısı erkekleri geçti. 34’üncü ülke olan Türkiye’de ise durum eşit.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı’nın (OECD) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre tıp dışındaki bilim dallarında üstünlük erkeklerde (yüzde 60). Sağlık bilimlerinin mezun olanların dörtte üçünü kızlar teşkil ediyor. Sosyal bilimlerde ise kadınların ezici bir üstünlüğü var.

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