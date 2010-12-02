-KENYALILAR TÜRK MOBİLYASINI TERCİH EDİYOR NAİROBİ (A.A) - 02.12.2010 - Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Tuncer Kayalar ''Kenya'daki iş fırsatlarını kaçırmayın'' dedi. Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği organizasyonu ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (MOSDER) katkılarıyla Türkiye'nin önde gelen ev, mutfak ve ofis mobilyası üreticisi firmaların ürünleri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Intercontinental Oteli'nin Mara Salonu'nda teşhir edildi. Türk ev, mutfak ve ofis mobilyası örneklerinin yer aldığı stantların açılışını, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Tuncer Kayalar, İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdullah Tever, MOSDER Başkanı Ramazan Davulcuoğlu ile birlikte yaptı, ardından stantlar ziyaret edildi. Kayalar, açılıştan sonra otelin konferans salonunda, Türk ve Kenyalı işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada, Türk işadamı mobilyacılardan Kenya'da yatırım yapmalarını istedi. Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2002 yılında Türkiye'nin başlatmış olduğu Afrika açılımı sonucunda 45 ülkeyle ekonomik ilişkiler kuruldu. Anlaşmalar imzalandı. Türk iş dünyası şimdi bunun meyvelerini topluyor. Kenya, doğu Afrika ülkelerinin her alanda lideri konumunda. Başta mobilya ve inşaat olmak üzere bir çok alanda Türk işadamları için Kenya büyük bir potansiyel. Kenya aynı zamanda Doğu Afrika Birliği'nin de lideri konumunda. Kenya'da yapılan yatırım ve girişim diğer bölge ülkelere de ulaşıyor. Kenya'daki iş fırsatlarını kaçırmayın. Özellikle Kenya ve bu bölge ülkelerinde mobilyaya büyük bir talep var. Türk Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları bu fırsatı kaçırmamalı. Türkiye bu pazardan yararlanmalı. İşadamlarımızın bu tür seyahatleri daha sık yapmalı ve Türk ürünlerinin kalitesini halkın Afrika'nın tüketimine sunmalılar. Her yerde olduğu gibi burada Türkiye ve Türk insanına sıcak bir ilgi ve sempati var.'' -''TÜRKİYE, MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAK''- İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdullah Tever de günümüzde küresel mobilya üretiminin yaklaşık 350 milyar dolara ulaştığını ve gelişmiş olan ülkelerin dünya mobilya üretiminde yüzde 47'lik bir paya sahip olduğunu söyledi. Bu sektörde Çin'in tek başına dünya mobilya üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini anlatan Tever, ''Çin, Vietnam ve Polonya gibi ülkelerde yapılan yatırımlar sonucunda mobilya üretiminde hızlı bir yükseliş gözlenmektedir. Türkiye ise 5 milyar doların üzerindeki üretimi ile dünya mobilya üretiminden yüzde 1,5 dolayında bir pay almaktadır. Yurt dışında Türk mobilya sektörünün tanıtımı ve imajının güçlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Kenya'da bu ülkelerden biri. Türkiye, mobilya sektöründe dünyada söz sahibi olacak. Bunun tohumlarını atıyoruz. Meyvelerini de bir kaç yıl içerisinde toplayacağız'' diye konuştu. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu ise toplantıya katılan Türk ve Kenyalı firmalara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Türkiye'nin mobilya ürünlerinin dünyanın dört bir yanında, 170'i aşkın ülkede farklı beğeni ve ihtiyaçlara hitap ettiğini bildiren Davulcuoğlu, şöyle devam etti: ''Fakat bizler için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin ayrı bir yeri vardır. Türkiye bu coğrafyanın tam orta noktasında yer alır ve Afrika, Asya ve Avrupa arasında bir köprü teşkil etmektedir. Ayrıca tarih boyu süregelen güçlü ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu ilişkilerimizin son dönemde mobilya sektörü bazında da artma eğiliminde olduğunu gözlemliyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bizler gelişen Kenya'ya artan ihtiyaçları ve farklılaşan beklentileri doğrultusunda konforlu yaşamı mümkün kılacak mobilya ürünlerimizi getiriyoruz. Artan bir oranda getirmeye de devam edeceğiz.'' Konuşmalardan sonra Kenyalı işadamları, Türk işadamı ve temsilcileriyle ikili görüşmeler yaparak, ticari anlaşmalar imzaladılar. Kenyalı işadamları, değişik illerde hızla yapımı süren konut projeleri için binaların ev, mutfak ve ofis mobilyaları için sipariş verdiler. Mobilyaların teşhir edildiği salonun koridorunda bir kokteylde verildi. Temaslar 4 Aralık Cumartesi günü sona erecek.