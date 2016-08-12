Kenyalı antrenör sporcusunun yerine idrar testine girdi!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında Kenyalı antrenör John Anzrah'ın, sporcusu Ferguson Rotich'in yerine idrar testine girdiği ortaya çıktı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında Kenyalı antrenörün sporcusunun yerine idrar testine girdiği ortaya çıktı.

ntv'nin haberine göre; Kenya Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, John Anzrah'ın, Kenya'nın erkekler 800 metrede madalya umutlarından Ferguson Rotich'in yerine doping merkezine gittiği, kendini sporcu gibi tanıtıp idrar testi verdiği ve onun adını kullanarak sahte imza attığı belirtildi.



Komite, olayın ortaya çıkmasının ardından John Anzrah'ı hemen Rio de Janeiro'dan gönderdiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise Kenya Olimpiyat Komitesine, Anzrah hakkında hızlı karar verdikleri ve oyunlardan gönderdiği için teşekkür etti.