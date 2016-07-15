Kenya'da polis cinneti; 8 kişi öldü

Kenya'da cinnet getiren polisin, 7 meslektaşını silahla vurduktan sonra emniyet güçlerince öldürüldüğü bildirildi.



Emniyet yetkilileri, Kapenguria karakolunda görev yapan polis Abdihakim Maslah, bilinmeyen nedenle cinnet getirip karakoldaki 8 iş arkadaşından 7'sini vurarak katlettiğini açıkladı. Olayda karakoldaki polislerden biri kurtuldu. Maslah, olay yerine yönlendiren emniyet güçlerince öldürüldü.



Maslah'ın gece yarısı nöbetinin bitmesiyle işten çıktığı ancak sabaha karşı yüzünü gizleyerek tekrar karakola döndüğü ve cinayetleri işlediği kaydedildi.



Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet, Maslah'ın karakolda gözaltında tutulanların kurtarılması için olay yerine yönlendirilen emniyet güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.



Karakolda Maslah ile birlikte 9 polisin görev yaptığı, saldırıdan sadece bir polisin kurtulduğu bildirildi.