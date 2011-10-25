T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya'da patlama NAİROBİ (A.A)

25 Ekim 2011 00:21

-Kenya'da patlama NAİROBİ (A.A) - 24.10.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'de büyük bir patlama olduğu bildirildi.  Kenya basınında yer alan haberlerde, patlamanın Nairobi'de bir otobüs durağında meydana geldiği ve yaralananlar olduğu belirtildi.  Nairobi'de yine bugün düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralanmıştı. Sözkonusu saldırıda, başkentin merkezindeki bir gece kulübüne el bombası atılmıştı. Kenya, ülkede yabancıların kaçırılmasının ardından geçen hafta Somalili askerlerle birlikte aşırı dinci Eşşebab militanlarına karşı sınır ötesi operasyon başlatmıştı.  Eşşebab örgütü ise Kenyalı birliklerin geri çekilmemesi durumunda misillemede bulunacağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24