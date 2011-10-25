-Kenya'da patlama NAİROBİ (A.A) - 24.10.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'de büyük bir patlama olduğu bildirildi. Kenya basınında yer alan haberlerde, patlamanın Nairobi'de bir otobüs durağında meydana geldiği ve yaralananlar olduğu belirtildi. Nairobi'de yine bugün düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralanmıştı. Sözkonusu saldırıda, başkentin merkezindeki bir gece kulübüne el bombası atılmıştı. Kenya, ülkede yabancıların kaçırılmasının ardından geçen hafta Somalili askerlerle birlikte aşırı dinci Eşşebab militanlarına karşı sınır ötesi operasyon başlatmıştı. Eşşebab örgütü ise Kenyalı birliklerin geri çekilmemesi durumunda misillemede bulunacağını açıklamıştı.