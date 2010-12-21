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Dünya

KENYA'DA BOMBALI SALDIRI: 3 ÖLÜ NAİROBİ (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-KENYA'DA BOMBALI SALDIRI: 3 ÖLÜ NAİROBİ (A.A) - 21.12.2010 - Afrika ülkelerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, üç kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polisin verdiği bilgiye göre, Nairobi'nin merkezinde meydana gelen patlama sırasında bombanın içine gizlendiği bavulun sahibi de öldü. Otobüs, Nairobi'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya gitmeye hazırlanıyordu. Kenya polisi yaptığı açıklamada, aşırı dinci grupların Noel'den önce saldırılar düzenlenmek amacıyla hazırlandıkları yönünde ipuçlarına rastladığını belirtti. Uganda polis şefi Kale Kayihura ise yaptığı açıklamada, El Kaide terör ögütüne yakın olan Somalili El Şebab örgütünün tehditler savurduğunu kaydetti.

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