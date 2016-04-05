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Dünya

Kenya'da kaçak avcılığı önlemek için 2 milyon dolarlık fil dişi ve gergedan boynuzu imha edilecek

Afrika'da her yıl 30 bin fil, talepleri karşılamak için öldürülüyor

05 Nisan 2016 14:34

Kenya'da kaçak avcılığı caydırmak için en az 4 bin hayvandan elde edilen 120 ton fil dişi ve gergedan boynuzu stokunun imha edileceği belirtildi. Ayrıca vahşi hayvan kaçakçılığı yapmakla suçlanan üç Çinli hakkında da soruşturma başlatıldı. 

Doğan Haber Ajansı'nın Kenya'daki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinlilerin Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki arama sırasında gözaltına alındıkları ve kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarıldıkları belirtildi.

Kenya, kaçak avcıları caydırmak için çoğu fil olmak üzere en az 4 bin hayvandan elde edilen 120 ton fil dişi ve gergedan boynuzu stoğunu da yakacak. Birleşmiş Milletler'e göre, Çin önemli bir fil dişi pazarı haline geldi. Afrika'da her yıl 30 bin fil, talepleri karşılamak için öldürülüyor.

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