Kenya'da atık plastikten tekne yapılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Kenya\'da çevreci bir grup, geri dönüştürülmüş plastikle tekne inşa ederek kirlilik sorununu engellemeyi hedefliyor.

Kenya\'ya bağlı Lamu adası kıyılarının, plastik atıklar yüzünden kirlenmesi üzerine İngiliz-Etiyopyalı safari organizatörü Ben Morrison gördüğü manzara karşısında harekete geçmeye karar verdi.

Morrison geri dönüştürülmüş plastik maddeyle tekne yapabilmek için, bölgede yaşayan 44 yaşındaki tekne ustası Ali Abdalla ile iletişime geçti ve ikili, Kenya kültüründe geleneksel bir tekne türü olan \"dhow\" yapımına başladı. Bu planla, hem geri dönüşüm marketine bir alan sağlamak hem de yerel halkı tekne yapımında odun kullanmamaya teşvik ederek, bölgenin ormanlık alanlarını korumak mümkün oldu.

Plastik atıklarla tekne yapımı projesinde sekiz uzman Kenyalı tekne ustasıyla çalıştıklarını söyleyen Morrison, \"Tekne yapımında odun bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Umarım bu proje, eski tekne yapımı tekniklerini koruyarak odundan plastiğe geçiş için bir hareket başlatır\" dedi.

BM\'in tahminleriyle 2050 yılına kadar okyanuslarda balıktan çok plastik olacağı vurgulanırken problem gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kenya\'da ise hükümet, plastik atıklarla başa çıkabilmek için önlemler almaya başlıyor.

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