Kenya'ya tek parti rejimini getiren Daniel arap Moi 96 yaşında hayatını kaybetti

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24 yıl boyunca Kenya'da devlet başkanlığı görevini yürüten otokrat lider Daniel arap Moi'nin 95 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Moi'nin ölümüyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmasa da eski Kenya liderinin son aylarda nefes problemleri sebebiyle hastane ziyaretleri yaptığı biliniyordu.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve kıtamız hayatını kaybeden Moi'nin fedakarlıkları ve hizmetleri tarafından kutsandı. O neredeyse bütün yetişkinliğini Kenya ve Afrika'ya hizmet ederek geçirdi" dedi.

Moi 1978 yılında devlet başkanı olduktan sonra 2002'ye kadar bu görevi yürüttü. Moi, görevinin özellikle son yıllarında muhaliflere baskı uygulamak ve yolsuzlukla suçlandı. 1982'deki başarısız darbe girişiminin ardından Moi anayasayı tekrar yazdı ve tek parti rejimini yasallaştırdı.