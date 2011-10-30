-Kenya Somali'yi bombaladı: 12 ölü MOGADİŞU (A.A) - 30.10.2011 - Kenya savaş uçaklarının Somali'nin güneyindeki Cilib kasabasını bombalaması sonucu en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer ve görgü tanıkları, sahil kenti Kismayu'nun 120 kilometre kuzeyindeki Cilib kasabasında Somali'de evlerini terk etmek zorunda kalan insanların toplandığı kampı Kenya'ya ait iki savaş uçağının bombalaması sonucu ölen 12 kişiden 6'sının çocuk olduğunu, saldırıda 52 kişinin yaralandığını söyledi. Kenya ordu sözcüsü Emmanuel Chirchir, operasyonla ilgili bilgiler gelmeden haberleri doğrulayamayacağını ifade etti. Cilib sakini Hasan Abdivahab da jetlerin kamp yakınlarında biri Eşşebab örgütü üssü olmak üzere iki yeri bombaladığını belirtti. Kenya, topraklarında adam kaçırma olaylarına karıştıkları ve sınırda güvenlik güçlerine saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle bu ayın ortalarında militanları izlemek üzere askerlerini Somali'ye sokmuştu.