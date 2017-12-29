T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya nargileyi yasakladı

Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından nargileyi yasaklayan üçüncü Afrika ülkesi oldu

29 Aralık 2017 00:07

Kenya'da hükümet, son yıllarda gençler arasında hızla yayılan nargileyi yasakladı. Kenya Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde nargilenin kullanımı, ticareti ve reklamı yasaklandı.

Düzenlemede, "Hiçbir kimse ya da işletme nargile satamaz, üretemez, kullanamaz, reklamını yapamaz ya da teşvik edemez." ifadeleri kullanıldı. Yasaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca para ve 6 aya varan hapis cezaları verilebilecek.

Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından nargileyi yasaklayan üçüncü Afrika ülkesi oldu. Dünyada nargileyi yasaklayan ülkeler arasında Singapur, Pakistan, Ürdün ve Suudi Arabistan bulunuyor.

ETİKETLER

nagilekenyayasaksağlık bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24