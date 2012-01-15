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Dünya

Kenya militanların kampını bombaladı MOGADİŞU (A.A)

15 Ocak 2012 22:04

-Kenya militanların kampını bombaladı MOGADİŞU (A.A) - 15.01.2012 - Kenya ordusuna ait savaş uçaklarının, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eşşabab örgütünün Somali'nin güneyindeki kampına düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi. Somali ordusu tarafından yapılan açıklamada, Jilib kenti yakınlarındaki kampa düzenlenen saldırıda 7 militanın öldüğü belirtildi.  Saldırıda evlerine bomba isabet eden bir ailenin beşi çocuk yedi üyesi de yaşamını yitirdi. Kenya ve Somali, Ekim ayında Eşşabab örgütüne karşı orta mücadele etme kararı almıştı. Kararın ardından Kenya, Somali'ye asker göndermişti. Somali'nin güneyinde faaliyet gösteren Eşşabab, ülkede şeriata dayalı bir yönetim kurmak istiyor. Haziran ayında Somali İçişleri Bakanı Abdişakir Şeyh Hasan'ı öldüren örgüt, Kenya'da da turistleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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