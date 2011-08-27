-Kenya ilk günün finallerinde 6 madalya aldı DAEGU (A.A) - 27.08.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar maraton yarışının ardından 10 bin metrede de ilk 3 sırayı Kenyalı atletler elde etti. 10 bin metre yarışında Kenyalı Vivian Cheruiyot, 30.48.98'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Diğer Kenyalı sporculardan Sally Kipyego 30.50.04 ile gümüş, Linet Chepkwemoi Masai ise 30.53.59'luk derecesiyle bronz madalyaya uzandı. Yarışta 4. sıra da Kenyalı Priscah Cherono'nun oldu. Yarış listesinde 19 atlet bulunmasına karşın bir sporcu başlamazken, bir atlet de yarışı tamamlayamadı. Türkiye'nin başarılı atleti Elvan Abeylegesse doğum yaptığı için Daegu'daki yarışta yer almadı. Kenya, böylece ilk günkü 2 finalde tüm madalyaları kazandı ve 6 madalyanın sahibi oldu. Daegu'da bayanlar maratonda Kenyalı Edna Ngeringwony Kiplagat altın, Priscah Jeptoo gümüş, Sharon Jemutai Cherop da bronz madalya kazanmıştı.