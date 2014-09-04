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Dünya

Kenya Cumhurbaşkanı’nın arabası çalındı

Kenya'daki artan araba hırsızlığı olaylarının son kurbanı Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta oldu

04 Eylül 2014 20:49

Cumhurbaşkanın koruma aracı, geçtiğimiz Çarşamba günü çalındı. Kenya Daily Nation gazetesine göre araç Uganda’nın Tororo kentinde bir kasabada bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise aracın öne sürüldüğü gibi çalındığı sırada cumhurbaşkanının koruma konvoyundan olmadığını aracın sadece bir polis müfettişine ait olduğunu söyledi. 

Doğan Haber Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre cumhurbaşkanının koruma konvoyunda görevli Başkomiser David Machui Maina’nın kullandığı araç, komiser evine dönerken 4 silahlı kişi tarafından kaçırıldı. Hırsızlar çaldıkları aracın içindeki Başkomiseri 6 saat sonra serbest bıraktı. Hırsızlarla ilişkili olduğu bildirilen 3 kişi ise olayla ilgili göz altına alındı.

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