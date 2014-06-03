'Kentsel dönüşümü 10 yıl içinde tamamlarız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, kentsel dönüşüm çalışmalarını 10 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.



Güllüce, NTV'nin 45 Dakika programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ege'deki depremlerle yeniden gündeme gelen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Güllüce, sürecin hızla ilerlediğini kaydetti.

Riskli alan ilan edilen 148 noktada yıkım işlemlerinin başladığını hatırlatan Güllüce, "Dünyanın hiçbir yerinde, Japonya dahil, 10-15 seneden önce yapılamamış. Öyle tahmin ediyorum ki 10 sene içerisinde bu problemi çözeriz" diye konuştu.

Güllüce cumhurbaşkanlığı seçimine de değindi. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın birlikte karar vereceğini kaydeden bakan, "AK Parti kimi aday gösterirse o kazanacak" ifadesini kullandı.

Bakan Güllüce'nin NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Türkiye'deki binaların çok önemli bir kısmı riskli. Özellikle deniz kenarı olan yerlerde korozyon problemi var. Kentsel dönüşüm denen uygulama bu nedenle başlatıldı. 148 noktada riskli alan ilan edilmiş durumunda. Bunların bir kısmında işleme başlanıldı.

Ama bu tam anlaşılmış bir konu değil. 'Devlet bu riskli binaları yıksın ve hepsini yapsın' diye piyasada dolaşan bir cümle var. Bunu rakamlara vurduğunuz zaman hiçbir devletin bunun altından kalkamayacağını görürsünüz.

Vatandaşın ekonomisi geliştiği için çok sayıda insan kendi binalarını yıkıp yeniden yapabiliyor. İnsanlar deprem konusunda bilinçlendiği için yeni binalar yapıyorlar. Ama dünyanın hiçbir yerinde, Japonya dahil, 10-15 seneden önce yapılamamış hatta Şili'de çok daha uzun sürede yapılmış.

Öyle tahmin ediyorum ki 10 sene içerisinde bu problemi çözeriz. 17 Ağustos depremi sonrası herkes kendine geldi. Üniversiteler de bu konuda çalışmalar başlattı. Yapı tekniği çok gelişti. Yapılan binalar denetimden geçtiği için Türkiye inşaat tekniğinde çok ileri bir noktaya geldi.

Yapı malzemelerinde belirli bir standart oluşturuldu. 1999'a kıyasla iyi bir konumdayız ama daha gidecek çok yolumuz var. Mühendislik şartlarını yerine getirdiğiniz taktirde binanın yüksekliği bir tehlike arz etmiyor.

Türkiye inşaat sektöründe dünya ikincisi. Bu zor bir şey ama birinci de olabiliriz.

Başbakanımız bundan böyle yataya yönelelim dedi, ben de böyle düşünüyorum. Kentsel dönüşümde 5+1'in yani 6 katın üzerine çıkmayağız. Şehirlerde daha çok yatay yapılanmaya gitmeyi düşünüyoruz.

İklim değişiklikleriyle ilgili her bakanlık neler yapmalı diye bir çalışma yaptık. Bu asır biraz paradoks asrı... İnsanlar hem otomobil kullanmayı hem de karbonmonoksitin hiç olmamasını istiyor. Hem cep telefonumda internetim olsun hem de baz istasyonları olmasın istiyor. İnsanların söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor.

Çevre noktasında bakanlığımızın iyi bilinmeyen bir yönü var. Çevrenin ihmal edildiği sanılıyor. AB'nin çevreyle ilgili fasıllarında epey iyi bir noktadayız. Kaçak korsan gibi suç halinde olanları saymazsak İstanbul'daki atık suların tümü arıtılıyor. Bu konuda çok iyiyiz.

Cumhurbaşkanlığını kim kazanacak, AK Parti kazanacak. AK Parti kimi aday gösterirse o kazanacak. Çok sayıda insan sayın Başbakan'ın cumhurbaşkanı olmasını istiyor. AK Parti yeterince yetişmiş insanla dolu. Tayyip Bey ayrıldıktan sonra AK Parti'yi yönetecek onlarca arkadaşımız var, bu nedenle sorun olacağını sanmıyorum.

Türkiye'de ilk defa bir cumhurbaşkanını halk seçecek. AK Parti'de iki numara çok var, bir kişiden çok fazla. Hangisi olur bilemiyorum, parti meclisi karar verir. Onlarca iki numara çıkartacak güçtedir AK Parti.

'Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmasın' deniliyor. Sanane kardeşim, AK Parti kimi seçerse o cumhurbaşkanı olacak. Sen kimi belirleyeceğinden sorumlusun. Sayın Devlet Bahçeli'ye ortak aday olarak Tayyip Erdoğan'ı önermesini isterim ama bunu kabul eder mi bilemiyorum. Kendi partilerinin kimi aday çıkaracağından çok AK Parti'nin adayını düşünüyorlar.

Belediye seçimlerinde parametre birden fazladır sadece parti değildir. Yalova'da tuhafıma giden ittifakların AK Parti'ye karşı bu kadar şiddetli hale gelmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin kurucularından ve parti büyüğümüzdür.

Sayın Gül ve Erdoğan birbirlerine makam ile değil gönül bağıyla bağlıdırlar. Bu konuda nasıl olacağına birlikte karar vereceklerdir. 10 Ağustos'ta halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olacak.