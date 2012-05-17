'Kentsel dönüşüm' yasalaştı

Kamuoyunda Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

Yasa, yapılacak kontrollerde sağlam raporu alamayan binaların yıkılmasını öngörüyor.

Öngörülen kontroller kapsamında Almanya’dan getirilecek röntgen cihazlarıyla Türkiye genelinde tüm binalar taranacak.

Üniversiteler ve ilgili bakanlıktan yetkililerin de katılacağı ücretsiz yapılacak tarama işleminde depreme dayanıksız olduğu belirlenen tüm binalar yıkılacak.

Yıkılmasına karar verilen çürük binalarla ilgili sahiplerine belli bir süre verilecek.

Bu süre içerisinde yıkım gerçekleştirilmezse verilecek 1 aylık ek sürenin ardından bina yıkılacak.

Yıktırmayana hapis

Öte yandan yasa, yıkım işlemleri sırasında yıkım ekiplerine karşı direnç gösterenlere hapis cezasına kadar varan bazı yaptırımlar öngörüyor. Yıkım kararına ise dava açılamıyor.