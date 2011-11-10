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Ekonomi

Kentsel dönüşüm Rize'den başlıyor  ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 12:03

-Kentsel dönüşüm Rize'den başlıyor  ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Deprem ve sel gibi afetlerde, can ve mal kaybına neden olan kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı şekilde uygulamaya konulacak kentsel dönüşüm hareketi, Rize'den başlıyor.  Rize'nin neredeyse her yıl sel altında kalmasına yol açan çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıracak protokol, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Rize Belediye Başkanlığı arasında imzalandı.  Kent merkezinde ilk etapta 9 hektarlık alanda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulanacak.  Rize, bu yıl 24 Eylül'de metrekareye düşen 226 kilogram yağmurla, son 72 yılın en büyük yağışını almış, derelerin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 3 mesken yıkılmış, 54'ü kullanılamaz hale gelmiş ve 60'ı da hasar görmüştü.  Binaların bodrum katlarını su basması sonucu ise bin 494 esnaf mağdur olmuştu.  Bunun üzerine harekete geçen Rize Belediye Başkanlığı ile TOKİ, işbirliğine giderek bir protokol imzaladı.  Protokole göre, kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı Rize'de ''Hamam Deresi ve Hayrat Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'' uygulamaya konuldu. 

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