Kentsel dönüşüm bölgesinde bina yıkılırken göçük oldu; bir kişi öldü

Ankara'da kentsel dönüşüm bölgesinde bir binanın yıkımı sırasında göçük oldu. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında çöken bina bir gecekondunun üzerine devrildi. Gecekonduda yaşayan bedensel engelli Öcal Çetinkaya hayatını kaybetti. Göçüğün meydana geldiği binaya yüz metre ilerideki yine kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binada ise bir işçi iskeleden düşerek yaralandı.

Olay Çankırı Caddesi Ada Sokak'ta kentsel dönüşüm çerçevesinde sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında 5 katlı bir binada göçük meydana gelmesi sonucu yaşandı. Yıkılan binanın yanındaki gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu burada yaşayan koltuk değnekleriyle çorap satarak yaşamını sürdürmeye çalışan engelli 68 yaşındaki Öcal Çetinkaya göçük altında kaldı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpekler eşliğinde yaptığı arama kurtarma çalışmalarıyla Çetinkaya'nın bulunduğu yer belirlendi. İtfaiye ekiplerince molozların arasından çıkarılan Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Öte yandan çöken binanın olayın meydana geldiği saatlerde içinde canlı olmadığı belirtilen 2 katlı bir evi yıkmasının yanısıra binadan düşen parçalar, sokakta bulunan bir bakkal dükkanına da zarar verdi.

'Yürütmeyi durudurma kararı vardı'

Olaya tepki gösteren çevre sakinleri, inşaatı yürüten taşeron firmanın 14 Ocak'ta 16'ncı İdare Mahkemesi'nce verilen yürütmeyi durdurma kararına uymadığını iddia etti. Göçüğün yaşandığı 5 katlı binanın dün itibariyle kolonlarının kesilmeye başlandığını ve kontrolsüz şekilde sürdürülen yıkım çalışmasının bugün sabah saatlerinde de yapıldığı sırada göçüğün meydana geldiğini söyleyen çevre sakinleri, “Binanın yıkımının 4 günde tamamlanacağı bize söylendi. Dün yıkımına başlanan binanın etrafında kesinlikle hiçbir güvenlik önlemi alınmadı ve bugün sabah saatlerinde çalışma devam ederken 35 yıllık bina aniden çöktü" dediler.

Adana'da inşaatta göçük

Bu arada Adana'daki bir inşaatta da göçük meydana geldi. SGK bina inşaatında beton dökme işlemi sırasında göçük oldu. İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı. Enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.