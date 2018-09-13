Kentsel atıklar yola dönüşecek

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Ana Bilim Dalı üyeleri, Türkiye\'de ilk kez uygulanacak yöntemle, TÜBİTAK destekli kentsel atıkların karayolu üst yapılarında kullanılmasını sağlayacak tesis kurdu. KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, Türkiye\'de ilk kez hızlandırılmış yol test tesisi kurulduklarını belirterek kentsel atıkların bu tesiste yola dönüştürülebildiğini söyledi.

KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı üyeleri, Türkiye\'de ilk kez uygulanacak kentsel atıkların karayolu üst yapılarında kullanılmasını sağlayacak hızlandırılmış yol test tesisi kurdu. TÜBİTAK destekli proje ile kentsel atık ve çöpler bu tesiste işlenerek yol dolgu malzemesine dönüştürülecek. Tesiste özellikle, eski inşaatlardaki kiriş ve kolonlar, beton yol üstyapılarında kullanılabilmesine olanak sağlanacak.

\'KENTSEL ATIK ÇÖPLERE TALİBİZ\'

KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, Türkiye\'de ilk kez hızlandırılmış yol test tesisi kurulduklarını belirterek kentsel atıkların bu tesiste yola dönüştürülebildiğini söyledi. Akpınar, \"Üniversitemizde kurmuş olduğumuz hızlandırılmış test laboratuarında gerçek yol yapıyoruz. Gerçek yol koşullarını oluşturup, testler yapıyoruz. Biz yöresel malzemeleri de, atık malzemeleri de yollarda kullanabileceğimizi yaptığımız laboratuvar çalışmalarında gösterdik. Belediyelerin kentsel atık çöplerine talibiz. Atıl durumdaki ürünlerin karayolu üstyapılarında kullanımı üzerine yok denecek kadar arazi, AR-GE çalışması var. AR-Ge çalışmalarımız, kentsel atık malzemelerin özellikle kiriş ve kolonların, rahatlıkla beton yol üstyapılarında kullanılabileceğini göstermiştir. Çalışmada çıkarılacak çıktılar belediye ve karayollarının yol dolgu çalışmalarında kullanılabileceği gibi kıyı kenarı yol çalışmaları ve havaalanı ve park alanları dolgularının tasarımı ve inşasında da kullanılması mümkündür\" dedi.

\'KARADENİZ EN FAZLA YOL AĞINA SAHİP BÖLGE\'

Tesisle birlikte yol yapım maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Akpınar, şöyle dedi:

\"Karadeniz Bölgesi, Türkiye\'de en fazla yol ağına sahip bölge. İstanbul’dan daha fazla kişi başına yol ağı Trabzon’da var. Bizim amacımız Türkiye’de beton yollar yapmak. En kaliteli asfalt yolun bile ömrü maksimum 10 yıldır. Bir beton yol ise 40 yıl hizmet verebilir. Kentsel dönüşüm atıkları yol yapımı için önemli bir kaynak. Türkiye\'de hafriyat toprağı miktarı 125 milyon tonunu üzerinde olup buna ilaveten afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi sonucu kentsel dönüşümden açığa çıkan yıllık 5 milyon ton malzeme beton yollar için önemli bir kaynaktır. Tesiste şu anda, Trabzon büyükşehir belediyesi ile ömrünü tamamlamak üzere olan yolların kaplama rehabilitasyon projesi yürütülmektedir. İlerleyen zamanda ise kentsel dönüşüm atık malzemeleriyle beton yol inşaat üzerine çalışmalarımız olacak.\"

\'AMAÇ YERLİ KAYNAKLARI KULLANMAK\'

Hızlandırılmış yol testlerinin dünyada kabul görmüş standartları olan tesisler olduğunu vurgulayan Akpınar, \"Yollarda oluşabilecek 20 yıllık trafik yüklerini gerçek koşullarda temsile edebilen tesisler, 1\'e 20 oranında verimlilik sağlamaktadır. Türkiye’de rafineler belli başlıdır. 3-4 tanedir zaten. İsteseniz de kapasite dışında size asfalt veremez. Bu rafinelerin ham maddeleri yurt dışından geliyor. Maliyetleri dolar üzerinden hesaplandığında çok büyük bir külfet oluşturuyor. Bu tesiste bizim amacımız uzun ömürlü, yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar yapabilmek\" ifadelerini kullandı.



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