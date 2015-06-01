'Kentkart'lar okunmadı, yolcular toplu taşımaya ücretsiz bindi

İzmir’de elektronik temassız akıllı kart hizmetini 16 yıldır veren Kentkart Şirketi’nin Ocak ayında yapılan ihaleyi kaybetmesinin ardından merakla beklenen geçiş süreci sorunlu başladı. Sorun vatandaşa yaradı, bazı yolcular ulaşım araçlarına ücretsiz bindi. DHA'da yer alan habere göre, sistemin ihaleyi kazanan Kartek’in sorumluluğuna geçeceği ilk gün kriz yaşandı.

Kentte, toplu ulaşımda 16 yıldan bu yana Kentkart sistemi kullanılıyordu. Bir süre önce yeni bir ihale yapıldı projeyi başka bir firma kazandı. Ancak sistemde ortaya çıkan bir dizi sorun krize neden oldu. Otobüs, vapur ve metroya binerken yolcuların kentkartları validatörler tarafından bakiye yetersiz gerekçesiyle okunmadı, kentkartlara para yüklenemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektronik temassız akıllı kart ihalesini kaybeden Kentkart şirketinin, üç gün önce teslim ettiği sistemin şifre ve kodlarını son gün değiştirdiğini, bu durumun bağımsız uzmanların ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından tespit edildiğini ve şirket hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen "Elektronik Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti Alımına" ait ihaleyi kaybeden firmanın (Kentkart A.Ş.) Kamu İhale Kurulu’na yaptığı itirazın 8 Nisan tarihinde reddedildiği ve yeni yüklenici (Kartek) ile 30 Nisan 2015’te sözleşme imzalandığına dikkat çekti.

Belediye yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Şartname gereği ‘sistemin sorunsuz ve güvenli şekilde işletiminin devrini’ sağlamakla yükümlü olan Kentkart A.Ş., kamuoyuna yaptığı ‘Şirketimiz 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde sistemle ilgili teknik detay ve şifrelerini idare yetkililerine tutanak ile teslim etmiştir’ açıklamasına rağmen, eksik verdiği şifre ve kodları da son gün değiştirerek devir işlemlerini aksatmaya çalışmıştır. Ayrıca firma yetkilileri devir işlemi için gelmediğinden, bu işlem de gerçekleştirilememiştir. ESHOT Genel Müdürlüğü, bağımsız uzman kişiler tarafından tespit edilen bu durum üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılığın görevlendirmesiyle harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosu da ‘şifre değişikliği’ olayını tespit etmiştir. Sorunun çözümü konusunda gerekli müdahaleleri yapan idaremiz, vatandaşlarımızın toplu ulaşım hizmetine yönelik sıkıntı yaşamaması için azami çaba harcamaktadır"



Kenkart AŞ'den yapılan açıklamada ise 28 ve 29 Mayıs'ta kent içi ulaşım sistemiyle ilgili teknik detay ve şifrelerin yetkililere tutanakla teslim edildiği, şirket olarak sorumluluk ve görevlerinin dün bittiği belirtildi.

Açıklamada, tüm bayilerin depozitoları ve komisyonlarının 15-30 Haziran'da ödenmesinin planlandığı kaydedildi.

