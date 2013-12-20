Yolsuzluk iddialarını da gündemine alan Kent Mitingi 22 Aralık'ta

Kuzey Ormanları Savunması, Kent Hareketleri, Forumlararası Kentsel Dönüşümle Mücadele Grubu'nun öncülüğünde 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de Kent Mitingi düzenlenecek. Çağrısı “Artık Yeter! Yağmaya Karşı Haydi İstanbul’u Savunmaya” sloganıyla yapılan mitingin gündemine yolsuzluk operasyonundaki iddiaların da getirileceği duyuruldu.

Mitingin düzenleme komitesi, aralarında usülsüz imar izinleri gibi suçlamaların da bulunduğu yolsuzluk operasyonda "İstanbullular olarak bu yıkımın ve katliamın durdurulmasında hükümet ve Gülen cemaatinden ayrı bağımsız bir taraf olduklarını" açıkladı.

"Yağmaya ve talana son demek, kente karşı işlenen tüm suçları ifşa etmek ve İstanbul halkı olarak taleplerimizi dile getirmek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de olacağız" diyen düzenleme kurulu, yolsuzluk operasyonunun, kentin ve yaşam alanlarının talanına da işaret ettiğini belirtti.

Operasyonla açığa çıkan yolsuzlukların bugüne kadar yapılanın sadece küçük bir kısmı olduğunu savunan düzenleme komitesi, tüm bunlar yaşanırken bu durumun basit bir cemaat-AKP kapışması olmadığını ve İstanbullular olarak bu yıkımın ve katliamın durdurulmasında ayrı, bağımsız bir taraf olduklarını açıkladı.

Halktan ve bilimden yana üniversite kürsülerini, medyayı, meslek örgütlerini yağma ve talan iddialarının ortaya çıkarılması için “gerçekleri açıklama komisyonu” oluşturmaya çağıran düzenleme komitesi, “İstanbul’a karşı işlenmiş bütün kent suçlarının açığa çıkmasının ve taleplerimizin gerçekleşmesinin ancak İstanbul’u hep birlikte sokakta savunmaktan geçtiğinin bilinciyle tüm İstanbulluları 22 Aralık’ta Kadıköy’e çağırıyoruz” dedi.

22 Aralık İstanbul Kent Mitingi Sekretaryası imzasıyla yapılan çağrının tam metni için tıklayın.

