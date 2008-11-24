Kentin merkezinde doğal yaşam

Fransa’nın Lyon kentinde konumlanan evin tasarımı, kentin tanınmış mimarlarından Pierre Minassian tarafından gerçekleştirilmiş. Ev sahiplerinin yaşam tarzlarına uygun olarak, ev geniş ve yemyeşil bir bahçenin merkezinde yerini almış. Ailenin dış mekânda yaşama duyduğu istek ve ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan bu geniş bahçe onlara yaz-kış eşlik ediyor.



Evin kent merkezindeki konumu ve istenilen mimari tasarıma uygun yapısı, bugün için zor rastlanan bir özellik. Bu değerli arsada hem bahçe için geniş bir alan, hem de içinde yaşayacak ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli büyüklükte bir ev yer almış.



Ev sahiplerinin modern mimariye olan hayranlığı evin tasarımında olduğu kadar malzemelerinde de kendini belli ediyor; brüt beton, çelik, cam ve ahşap binanın yapımında tercih edilen malzemeler.



Ev tıpkı meyvesini koruyan bir kabuk gibi, beton formuyla bahçeye açılan aile yaşamı nı sarıyor. Evden bahçeye açılım, yaşam alanı, salon ve yemek odasından sağlanıyor. Evi saran cam duvarlar, içerisi ile dışarısı arasındaki görsel engelleri ortadan kaldırıyor ve yeşile dönük özgür bir bakış sağlıyor.



Yaşam alanından üst kata merdivenle ulaşılıyor. Pierre Minassian’ın mimari anlayışı da evin tam bu noktasında şekilleniyor; ona göre mimarlık, evde istenen mekânlar arasındaki ilişkiyi doğru şekilde kurabilmek. Mimarın görevi de ihtiyaçtan yola çıkarak sonuca ulaşmayı başarmak. Bu evde hayata geçirilmek istenen de evin farklı mekânları ve farklı işlevleri arasındaki ilişkiyi doğru şekilde kurarak yaşayanlara keyifli ve rahat bir kurgu sunmak.



Evde istenilen bölümler şöyle sıralanıyor; 4 yatak odası, 2 banyo, mutfak, oturma odası, çalışma odası, saklama alanı olarak kullanılan bodrum, veranda, havuz ve bahçe. Evin genişliği 280 m2ye yayılmış. Yaşam alanları giriş katında yer alırken, yatak odaları ve banyo üst katta konumlandırılmış.



Binanın mimarisinde karşımıza çıkan farklı malzemelerin birbiriyle uyumlu bir özellik göstermesi için çok çaba harcanmış. Kimi zaman yapım aşamasında, malzemelerin, binanın genel anlayışına uygun bir görünüm kazanması için farklı kullanımları desteklenmiş ve üreticilerle bu alanda uyumlu bir çalışma gerçekleştirilmiş. Mimar ile üretici arasındaki bu uyumlu ve yaratıcı birliktelik de binanın modern görünümüne katkı sağlamış.



Mimari üç ana öğe üzerinde yoğunlaşıyor; beton, evin genel konseptine hâkim olan malzeme ve binayı kabuk gibi her yönden sarıyor. Pencere çerçevelerinin her biri zanaatkâr bir anlayışla ham çelik malzemeden üretilmiş. Ebeveyn yatak odası pencerelerini koruyan çelik panolar, bina mimarisine bir dinamizm kazandırmanın yanı sıra bu mekân ile cadde arasındaki görsel bağlantıyı da engelliyor.



Evin güney cephesi de boydan boya çelik ve cam malzemeyle kaplanmış. Kendi ekseni etrafında dönebilen geniş boyuttaki kapılar, yaşam alanından bahçeye geçişi sağlıyor. Yönü değiştirilebilir çelik panolar ise evin havalanmasına yardımcı oluyor.



Yaşam alanındaki brüt beton malzemeyle tasarlanan sehpa, cam kapıları aşıp terasa kadar uzanıyor. Böylece sehpa hem iç hem de dış mekânda kullanılabiliyor. Evin güney cephesinde yer alan havuz, 14x3 metre ölçülerinde. Atlama tahtası brüt beton olarak tasarlanmış bir kulvar olarak düşünülmüş. Zemini ise siyah, gri ve kırmızı şeritlerle giydirilmiş.



Brüt betonun kendini hissettirdiği modern bir anlayışla tasarlanan bu ev, sahiplerine renkli bir yaşama yönelik pek çok mekân sunuyor. İşinde uzman bir mimarın deneyimli tercihleri, görsel güzelliğin yanı sıra, keyişi anlara fon oluşturacak mekânlarla karşımıza çıkıyor



Maison Française

