Kentin duvarları sanatla hayat buluyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de ressam 55 yaşındaki Nazife Bilgin Hazar, Toroslar Belediyesi ile birlikte uygulamaya koydukları sosyal sorumluluk projesi ile binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerinin örneklerini çiziyor.

Ressam Hazar, Belediye Başkanı Hamit Tuna\'nın önerisi ile hayalini kurduğu projesini hayata geçiriyor. Hazar, 1987 yılında yapılan Akbelen Toplu Konutları\'nın bulvar üzerindeki binaların dış cephesine Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Diego Rivera, Neşet Günal, Osman Hamdi Bey\'in eserlerinin reprodüksiyonlarını yapıyor. Güneşin altında sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar belediyenin sağladığı boya ve iş makinesi ile 10 metre yükseklikteki sıcağa aldırmadan çalışan Hazar, vatandaşların meraklı bakışları arasında projesini tamamlamaya çalışıyor. Sanata olan tutkunluğu nedeniyle 2011 yılında başladığı Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'ni 4 yılda birincilikle bitiren Hazar, Frida Kahlo\'nun eşi duvar resimleriyle ünlü Meksikalı ressam Diego Rivera\'dan etkilendiğini söyledi. Bu nedenle de sosyal sorumluluk projelerine imza attığını belirten Hazar, şöyle dedi:

\"Hayalim hep duvar resmi yapmak. \'Neden duvar resmi?\' derseniz; ilk çağlardan günümüze kadar en iyi anlatım aracıdır. Duygusuz, ruhsuz duvarlara ruh, güzellik kattım. Çok ünlü ressamların tablolarının reprodüksiyonlarını yaptım. Bu çalışmam da, iz bırakmış hem yerli ve hem de yabancı sanatçıları ele aldım.\"

Hazar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadın sığınma evi, çocuk cezaevi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi bölümü duvarlarını resimlediğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Sosyal sorumluluk projelerim devam ederken Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna\'dan Akbelen Bulvarı civarındaki ruhsuz duvarların nasıl renklendirebiliriz diye bir teklif aldım. Bu da benim beklediğim mükemmel bir projeydi. Hemen işe koyuldum. Sabah 8, akşam 5 yeri geldiğinde 7-8\'e kadar hiç mola vermeden sıcak havalarda çalıştım. Bu proje çok sevdiğim bir projedir. Keşke her yer böyle rengarenk olsa. Sanatla, toplumun, insanların ruhların değişeceğini güzelleşeceğine, bir adım ileriye gideceğini düşünüyorum.\"



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