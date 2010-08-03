-KENTER VE SURURİ'YE ÖDÜL MUĞLA (A.A) - 03.08.2010 - Muğla Üniversitesi ''Altın Kariyer Söyleşiler Dizisi'' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa, Türk tiyatrosunun duayenlerinden Yıldız Kenter ve Gülriz Sururi ile rock müziğinin başarılı gruplarından Gripin katıldı. Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Yıldız Kenter ve Gülriz Sururi'ye, Türk tiyatrosuna yaptığı katkılardan dolayı ''Altın Kariyer Ödülü'', Gripin'e ise ''yılın en iyi rock grubu ödülü'' verildi. ''Altın Kariyer Ödülleri'', Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik ve Muğla Vali Yardımcısı Rıfat Ata tarafından verildi. Törende öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Kenter, tiyatro sanatına çok uzun yıllar emek verdiğini belirterek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kenter, insanların istediği ve ilgi duyduğu alanlara yönelmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi: ''Tiyatro bir yaşam kaynağıdır. Annem benim oyuncu olmamı hiç istemiyordu. Fakat babam beni gizlice konservatuvara götürüp kaydettirdi ve benim bu sanata ilgime destek verdi. Tabii daha sonra annem de beni çok destekledi. Atatürk'ün emriyle konservatuvara dönüştürülen muhteşem okul, Avrupa'daki Yahudi göçüyle birlikte dünyanın en muhteşem hocalarına sahip oldu. Konservatuvardaki ilk mezunlar Avrupa'daki meslektaşlarıyla aynı sıraya geliverdiler. Eğer sizlerde konservatuvar ve tiyatro sanatına ilgi duyuyorsanız kesinlikle bu sanatı içinizden geldiği gibi yapın.'' Bu arada, programa katılan bazı üniversite öğrencilerinin ''Eurovision 2011'de Gripin'i istiyoruz'' yazılı afiş ve pankart açtıkları görüldü.