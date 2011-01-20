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KENNY MILLER ANTRENMANA ÇIKTI BURSA (A.A)

20 Ocak 2011 19:45

-KENNY MILLER ANTRENMANA ÇIKTI BURSA (A.A) - 20.01.2011 - Bursaspor, 23 Ocak Pazar günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklıklarını sürdürüyor. Yeni transfer Iskoç Kenny Miller, takımla birlikte antrenmana çıktı. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular, ısınma koşularının ardından, topla yön değiştirme ve pas-pres çalışması yaptı. Bu sabah Bursa'ya gelen Kenny Miller, antrenmana yaklaşık 20 dakika gecikmeli çıktı. Diğer futbolcular antrenman sahasına giren Miller'i alkışlarla karşıladı. Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla tek tek tanışan Miller, daha sonra takımdan ayrı koştu. Miller'in kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi yarın imzalayacağı öğrenildi.

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