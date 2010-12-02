-KENNEDY'NİN KATİLİ OSWALD'UN TABUTU AÇIK ARTIRMADA LOS ANGELES (A.A) - 02.12.2010 - ABD Başkanlarından John F. Kennedy suikastının baş sanığı Lee Harvey Oswald'un cesedinin konduğu tabutun, açık artırmaya çıkarıldığı belirtildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentindeki Nate D Sanders adlı müzayede salonu tarafından açık artırmaya sunulan tabut, çam ağacından yapılma ve 18 yıl yer altında kaldığı için nemden dolayı kısmen hasar görmüş. ABD'nin 35'inci Başkanı John Fitzgerald Kennedy'i 1963 yılında vurmakla suçlanan Lee Harvey Oswald tutuklanmış, ama kendisi de Jack Ruby isimli kişi tarafından aynı yıl vurularak öldürülmüştü. 1981 yılında, tabuta konulan cesedin Oswald'a değil de bir Sovyet ajanına ait olduğu söylentilerini araştırmak üzere, tabut mezardan çıkarılmıştı. Cesedin Lee Harvey Oswald'ın olduğu tespit edilince, ceset başka bir tabuta konulup yeniden gömülmüştü. İlk tabut, 18 Aralığa kadar açık artırmada bulunacak.