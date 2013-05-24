Kennedy, Hitler hayranı mıydı?

Almanya’da yeni çıkan bir kitap ABD eski Başkanı John F. Kennedy’nin gizli bir Hitler hayranı olduğunu ileri sürdü.



Eski başkanın 2’nci Dünya Savaşı öncesi Almanya gezisinden bahseden kitap, Kennedy’nin gezi sırasında tuttuğu günlük yazılarına ve mektuplara yer veriyor.

Savaş öncesi Almanya’yı 3 kez ziyaret eden Kennedy ülkeyi, “Faşizm? Almanya için doğru bir seçenek olabilir. Komünizmle karşılaştırdığımızda faşizmin ne kötülüğü var? Almanlar iyi insanlar. Bu yüzden örgütlenerek kendilerini korumaya çalışıyorlar” sözleriyle anlatıyor.

Kennedy’nn 21 Ağustos 1937 tarihli yazısındaki “Kuzey ırkı kesinlikle daha üstün görünüyor” notu dikkat çekiyor. Almanya’daki yolları öven Kennedy, Hitler’in Berchtesgaden’deki tatil evini ve dağın zirvesine onun için yapılan çay evini ziyaret ettikten sonra günlüğüne ‘Bu iki yeri ziyaret edenler yakında Hitler’in çevresinde oluşan nefretten sıyrılacağını ve birkaç yıl içinde dünya üzerine gelmiş en önemli kişi olarak yükseleceğinin farkına varacaklar’ notunu düşüyor.

2’nci Dünya Savaşı’nda orduda Nazilere karşı savaşan Kennedy, ağabeyini savaşta kaybetti. Kennedy, Hitler’in ölümünün ardından “Ülkesi için hırsları onu dünya barışı için bir tehdide dönüştürdü. Ama kendi içinde bir gizemi vardı” sözlerine yer verdi.

The Independent gazetesinin haberine göre, Kennedy’nin yazılarında Nazilere desteğiyle bilinen babası Joseph’in düşüncelerinden etkilenip etkilenmediği bilinmiyor. Joseph Kennedy, 1930’ların sonunda İngiltere’da ABD Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Naziler tarafından ‘Almanya’nın Londra’daki en iyi dostu’ olarak nitelendirilmişti.

Kitabın yayımcısı Oliver Ulbrich, Kennedy’nin Hitler’e hayranlık duymadığını sadece yaptıklarından etkilendiğini belirtti. Ulbrich, “Kennedy, Hitler’i neyin bu kadar etkileyici kıldığını merak ediyordu” dedi.