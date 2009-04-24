Kene sezonu başladı

Gaziantep’te kene tarafından ısırılan 12 yaşındaki Sait Altınbaş hastanede tedaviye alındı.



Yavuzeli İlçesi'ne bağlı Yöreli Köyü'nde okulun tatil olması nedeniyle evinde bahçesinde oyun oynayan Sait Altınbaş kene tarafından göbeğinden ısırıldı. Göbeğinin üzerindeki keneyi ailesine gösteren Altınbaş, ailesi tarafından Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından çıkarılan kene incelenmek üzere laboratuara gönderilirken, Sait Altınbaş tedaviye alındı. Kenenin virüs taşıyıp taşımadığının yapılacak tahlillerden sonra ortaya çıkacağı, Sait Altınbaş'ın ise bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.

