T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kene sezonu başladı

Gaziantep’te kene tarafından ısırılan 12 yaşındaki Sait Altınbaş hastanede tedaviye alındı.

24 Nisan 2009 03:00

Gaziantep’te kene tarafından ısırılan 12 yaşındaki Sait Altınbaş hastanede tedaviye alındı.

Yavuzeli İlçesi'ne bağlı Yöreli Köyü'nde okulun tatil olması nedeniyle evinde bahçesinde oyun oynayan Sait Altınbaş kene tarafından göbeğinden ısırıldı. Göbeğinin üzerindeki keneyi ailesine gösteren Altınbaş, ailesi tarafından Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından çıkarılan kene incelenmek üzere laboratuara gönderilirken, Sait Altınbaş tedaviye alındı. Kenenin virüs taşıyıp taşımadığının yapılacak tahlillerden sonra ortaya çıkacağı, Sait Altınbaş'ın ise bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24