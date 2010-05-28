Kene kartı Türkiye'ye geliyor

T24- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ile mücadelede kenenin vakit kaybedilmeden vücuttan uzaklaştırılmasının son derece önemli olduğu bildirildi. Bu işlemin kolaylaştırılması için geliştirilen "kene kartı'nın da kullanımına Türkiye'de bu yıl başlanacağı bildirildi.





İl Sağlık İl Müdürü Dr. Erdinç Özoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da ilk etapta yaklaşık 20 bin adet kene kartı dağıtılacağını söyledi.



KKKA Hastalığının Türkiye'de 2002 yılından sonra görülmeye başlandığını, Samsun'da ise ilk vakanın 2004 yılında ortaya çıktığını belirten Özoğlu, o tarihten sonra vaka sayısının her geçen yıl katlanarak arttığına işaret etti.



Sağlık alanında bölge merkezi konumunda olan Samsun'da Sinop, Amasya, Tokat, Çorum gibi çevre illerden gelen vakaların da takip edildiğini belirten Özoğlu, "2004 de 1 vaka varken, 2005'te 5 vaka, 2006 ve 2007'de 6'şar vaka görüldü. 2008 yılında ilimizdeki üniversite hastanesinde bölgeden gelen vakalarla birlikte 119 hasta takip ettik bunlardan 8'ini kaybettik, geçen yıl 92 pozitif hasta vardı bunlardan 9'unu kaybettik. 2008'de Samsun'un kent olarak 43 tane pozitif vakası oldu, bu 43 vakadan 2'sini kaybettik. 2009 yılında Samsun'da 40 vakamız oldu, bunlardan 4 kişiyi kaybettik" dedi



Bu yıl da Türkiye'deki ilk ölüm vakasının Samsun'un Ladik ilçesinde yaşandığını anımsatan Özoğlu, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü olarak bunun bilinci ile KKKA Hastalığı ile ilgili çalışmalara yılın başında başladıklarını, eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini, sağlık personeline ve halka yönelik eğitimler yaptıklarını ve eğitimlere devam ettiklerini vurguladı.



Hastalığın bilinen bir tedavisinin olmadığını, pozitif vakalarda hastaya destek tedavisi uygulandığını söyleyen Özoğlu, bu yüzden kişisel tedbirlerin son derece önemli olduğunun altını çizdi.



Özellikle KKKA Hastalığı vakalarının kırsal bölgelerde görüldüğü, bu bölgelerde haneleri tek tek dolaşarak broşürler dağıttıklarını ve vatandaşları kişisel tedbirler konusunda bilgilendirdiklerini ifade eden Özoğlu, vatandaşlardan tarlaya veya hayvanlarının yanına giderken uzun kollu ve paçalı, beyaz giysiler giymelerini, eve geldiklerinde ayrıntılı kene kontrolü yapmalarını istediklerini kaydetti.



Kene kartı dağıtılacak



Vücuda yapışan kenenin vakit kaybedilmeden çıkarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Özoğlu, bunun için vatandaşlardan kesinlikle çıplak elle dokunmadan, bir bez veya eldiven yardımı ile vakit kaybetmeden keneyi çıkarmalarını ve bir miktar çamaşır suyunun içine atarak keneyi yok etmelerini istediklerini anlattı.



Kenenin vücuttan çıkarılmasının önemli bir konu olduğunu, bu hususta insanların işinin kolaylaştırılması için ilk etapta Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a yaklaşık 20 bin adet "kene kartı" gönderildiğini bildiren Özoğlu, tasarlanan kene kartı ile kenenin boyutlarına göre uçları kullanılarak, elle dokunmadan kenenin kartın çatallı kısmına kıstırılarak yukarı çekilerek çıkarılmasının amaçlandığını anlattı.



"Kenenin vücuttan uzaklaştırılması için Sağlık Bakanlığı tarafından bize 20 bin civarında kene kartı gönderildi. Bunu da yarından itibaren özellikle öncelikli olan köylerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırmaya başlayacağız" diyen Özoğlu, kenelere çıplak elle dokunulmaması gerektiğinin altını tekrar çizdi.



Türkiye'de ortalama olarak KKKA Hastalığına yakalanan 100 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğine işaret eden Özoğlu, KKKA Hastalığı taşıyan kenenin vücutta kaldığı süre içinde vücuda enjekte ettiği virüs sayısının arttığını, virüs sayısı arttıkça hastanın hayatta kalma şansının da o oranda azaldığını kaydetti.