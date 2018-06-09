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Kene ısıran asker, hastaneye kaldırıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan er M

09 Haziran 2018 19:46

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan er M.Ç (19) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası\'nda vatani görevini yapan asker M.Ç.\'yi iddiaya göre dün akşam kene ısırdı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle islahiye Devlet Hastanesi\'ne götürülen asker, ileri tetkik amacıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
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