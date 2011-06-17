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KENE CAN ALDI ÇORUM (A.A)

17 Haziran 2011 18:39

-KENE CAN ALDI ÇORUM (A.A) - 17.06.2011 - Çorum'dan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'a sevk edilen kadın tedavi gördüğü hastanede öldü. İskilip'e bağlı Aluç köyünde yaşayan Zahide K. (67), hayvan otlatırken aniden rahatsızlandı.  Yakınları tarafından İskilip Devlet Hastanesine kaldırılan Zahide K, ilk müdahalenin ardından Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. Daha önce bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenilen Zahide K, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Yaşlı kadın, burada bir hafta süren tedavinin ardından hayatını kaybettiği bildirildi.  Zahide K'nın cenazesi, Aluç köyünde toprağa verildi. 

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