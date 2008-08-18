Kene bu kez mahkemelik etti

Kayseri'de, vücuduna yapışan keneyi çıkararak hastaneye başvuran kişi, acil servis doktoru

hakkında,"kendisini muayene etmeyi reddettiği" iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Emekli memur Mehmet Özlüce (57), sabah kalktığında bir kenenin göbeğinin üzerine yapışmış olduğunu fark ettiğini söyledi. Keneyi cımbız yardımıyla çıkararak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu ifade eden Özlüce, şöyle devam etti:

"Hala canlı olan keneyi kağıt peçetenin içerisine koyarak acil servise gittim. Burada görevli doktor C.N'ye şikayetimi anlattım. Ancak kendisi 'ben veteriner miyim? Herkes panik içinde buraya koşuyor. Ben bakamam. Nereye gidersen git' diyerek beni muayene etmeyi reddetti. Ben de bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına doktor hakkında suç

duyurusunda bulundum."

Daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevhernesibe Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Özlüce, kendisine burada yapılan ilk testlerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına rastlanmadığını kaydetti. Özlüce, "Başka hastaların da benimle aynı muameleyle karşılaşmamaları için şikayetimin sonuna kadar takipçisi olacağım. Acil servise gelen hiçbir hasta geri çevrilemez. Bugün bana yaptıklarını yarın başkasına yaparlar" dedi.



-"KENEYİ TAHLİL ETTİRMEK İSTEDİ"-



Dr. C.N. ise AA muhabirine, Mehmet Özlüce'nin kendisine kağıt peçete içerisinde getirdiği kenenin tahlilini yaptırmak istediğini bildirdi.

Bu nedenle kendisine 'veteriner olmadığını' söylediğini ifade eden Dr. Caner N, şunları söyledi:

"Hastaya kendisinin tahlillerini yaptırabileceğimi, ama kenenin tahlillerini bir veterinerin yapabileceğini söyledim. 'Kendisine yol göstermediğimi' iddia ederek kızdı ve bağırıp çağırmaya başladı. O sırada acil serviste bulunan hasta yakınları kendisine müdahale ederek

dışarı çıkardılar. Yoksa ben kendisini muayene etmeyi reddetmedim, kendisi kızarak acil servisten ayrıldı."