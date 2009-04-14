Kene avcısı böcekler doğaya bırakıldı

Amanos Dağları'nda tespit edilen ve laboratuvardaki gözlemlerde kene ile beslendikleri belirlenen avcı böcekler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele kapsamında değerlendirilebileceği dikkate alınarak, doğal ortama bırakıldı.



Havaların ısınmasıyla birlikte artan popülasyonu dolayısıyla başta piknikçiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar olmak üzere herkesin korkulu rüyası haline gelen kenelerin yarattığı riski ortadan kaldırmak amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünce sürdürülen bilimsel araştırmanın son aşamasına gelindi.



Proje sorumlusu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Doğanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKKA hastalığını bulaştıran kenelerle biyolojik mücadele için yaklaşık 4 yıl önce başlattıkları araştırmalar kapsamında, sadece Amanos Dağları'nda yaşayan endemik bir tür olan "Eremiaphila Dagi Doğanlar" (Mantodea: Eremiaphilidae) adındaki avcı böceği inceleme altına aldıklarını kaydetti.



Bu böceğin dünyada 15-20 türü KKKA hastalığına neden olan virüsü taşıyan keneleri yiyerek beslendiğini ifade eden Doğanlar, "Amanoslar'da topladığımız avcı böcekleri üniversitemizde, laboratuvar ortamında inceledik. Bu böceklerin, keneleri yiyerek beslendiklerini görüntüledik. Şimdi, araştırmanın son halkasına geldik, umutluyuz" diye konuştu.



Doğanlar, araştırmanın son bölümünde, çekirge ailesi arasında yer alan ve halk arasında "Peygamber Devesi" olarak bilinen böcekleri doğal ortamda gözlemleyeceklerini belirtti.



Ortalama yaşamı bir yıl olan ve bu sürede 100 civarında yumurta bırakan avcı böceklerin, laboratuvar ortamında günde 20 civarında kene yediğine dikkati çeken Doğanlar, şunları kaydetti:



"Havaların ısınmasıyla birlikte elimizdeki 24 böceği, keçi ve koyun besiciliği yapılan, kene popülasyonu yoğun olan Hanyolu-Şenköy arasındaki bölgeye bıraktık. Laboratuvar ortamında keneleri yiyen böcekler, doğada da aynı beslenme alışkanlığını gösterirlerse çalışmanın doğadaki uygulaması da başarıyla sonuçlanmış olacak.



Böcekleri bıraktığımız bölgede, yumurta bırakma dönemi olan haziran ve temmuz aylarında inceleme yapacağız. Kısa sürede erişkin hale gelen böceklerin kene popülasyonu üzerindeki etkisini tespit edeceğiz. Laboratuvar ortamındaki beslenme şeklini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda üreyen böcekleri daha sonra toplayarak kene ısırması vakalarının yoğun olarak görüldüğü bölgelere göndereceğiz."



Doğanlar, bu böceklerin insana zarar vermediğini ifade ederek, "bu nedenle böcekleri bıraktığımız bölgede tedirginliğe kapılmaya gerek yok" dedi.

