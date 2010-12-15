Kendisinin ve Türk siyasetinin dönüşümünü anlattı

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği 'Türkiye'yi Tartışmak' adlı 'Konuşma Serisi'nin ilk konuğu oldu. Cemal öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 68'lerden bu yana kendisinin ve Türkiye siyasetinin dönüşümünü anlattı.



68 kuşağının kurulu düzene karşı kafa tutan bir gençlik hareketi olduğunu anlatan Cemal, 'O yıllarda gençler daha iyi bir düzen, daha çok demakrosi ve özgürlük için başkaldırıyorlardı. Bu pencereden bakınca haklıydılar. Ama 68 gençliğinin bir kesimi kendini bilerek kullandırdı. Askeri kışkırtarak darbe yapmak isteyenlere kullandırdı' dedi.



O yıllarda dünyanın her yerinde gençlik hareketlerinin olduğunu anlatan Cemal, “Şu bir gerçek ki Batılı ülkeler o yıllarda gençlere bizde olduğu kadar hoyrat davranmadı, şiddete başvurmadı. Aksine gençlere daha tahammüllü davrandılar ”diye konuştu. O yıllardan bugüne çok şeyin değiştiğini kaydeden Cemal şunları söyledi: Ben de değiştim. Hatta nasıl ve neden değiştiğimi kitap yazarak anlattım. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan öğrenci olaylarını ise şöyle değerlendiriyorum. Gençliğin tepkisini, heyecanını anlıyorum. Polisin bu gençlere karşı bu kadar şiddetli ve acımasız davranmasını hakikaten protesto ediyorum. Ancak konuşmacıları susturmanın da doğru olmadığını düşünüyorum.'







