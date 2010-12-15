T24 LogoT24 Logo
Politika

Kendisinin ve Türk siyasetinin dönüşümünü anlattı

Cemal, “Şu bir gerçek ki Batılı ülkeler o yıllarda gençlere bizde olduğu kadar hoyrat davranmadı, dedi...

15 Aralık 2010 02:00

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği 'Türkiye'yi Tartışmak' adlı 'Konuşma Serisi'nin ilk konuğu oldu. Cemal öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 68'lerden bu yana kendisinin ve Türkiye siyasetinin dönüşümünü anlattı. 

68 kuşağının kurulu düzene karşı kafa tutan bir gençlik hareketi olduğunu anlatan Cemal, 'O yıllarda gençler daha iyi bir düzen, daha çok demakrosi ve özgürlük için başkaldırıyorlardı. Bu pencereden bakınca haklıydılar. Ama 68 gençliğinin bir kesimi kendini bilerek kullandırdı. Askeri kışkırtarak darbe yapmak isteyenlere kullandırdı' dedi.  

O yıllarda dünyanın her yerinde gençlik hareketlerinin olduğunu anlatan Cemal, “Şu bir gerçek ki Batılı ülkeler o yıllarda gençlere bizde olduğu kadar hoyrat davranmadı, şiddete başvurmadı. Aksine gençlere daha tahammüllü davrandılar ”diye konuştu. O yıllardan bugüne çok şeyin değiştiğini kaydeden Cemal şunları söyledi: Ben de değiştim. Hatta nasıl ve neden değiştiğimi kitap yazarak anlattım. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan öğrenci olaylarını ise şöyle değerlendiriyorum. Gençliğin tepkisini, heyecanını anlıyorum. Polisin bu gençlere karşı bu kadar şiddetli ve acımasız davranmasını hakikaten protesto ediyorum. Ancak konuşmacıları susturmanın da doğru olmadığını düşünüyorum.' 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24