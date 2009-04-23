T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kendisini yakacaktı, başkalarını yaktı!

23 Nisan 2009 20:06

Çankırı'da bir kişi, üzerine ve benzin döküp kendisini ve iş yerini yakmak istedi. İş yerindeki parfümlerin patlamasıyla büyüyen yangında 4 kişi yanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Pazarı Semti'nde parfüm ve çeşitli malzemeler satışı yapan iş yerinin sahibi Vedat K. (32), annesiyle tartışmasının ardından üzerine benzin döktü, ardından iş yerini ateşe verdi.

Dayı A.Y'nin (62) Vedat Y'ye müdahale etmeye çalıştığı sırada, iş yerindeki parfümlerin patlamasıyla yangın büyüdü. Vedat K. ve dayısı aniden parlayan alevlerin arasında kaldı.

Kısa sürede büyüyen yangında Vedat K. ile dayısı A.Y. ağır, dükkanda bulunan İ.S (46) ve H.S. (27) ise hafif şekilde yaralandı.

Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Vedat K. ile A.Y. Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24