Kendisini yakacaktı, başkalarını yaktı!

Çankırı'da bir kişi, üzerine ve benzin döküp kendisini ve iş yerini yakmak istedi. İş yerindeki parfümlerin patlamasıyla büyüyen yangında 4 kişi yanarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Pazarı Semti'nde parfüm ve çeşitli malzemeler satışı yapan iş yerinin sahibi Vedat K. (32), annesiyle tartışmasının ardından üzerine benzin döktü, ardından iş yerini ateşe verdi.



Dayı A.Y'nin (62) Vedat Y'ye müdahale etmeye çalıştığı sırada, iş yerindeki parfümlerin patlamasıyla yangın büyüdü. Vedat K. ve dayısı aniden parlayan alevlerin arasında kaldı.



Kısa sürede büyüyen yangında Vedat K. ile dayısı A.Y. ağır, dükkanda bulunan İ.S (46) ve H.S. (27) ise hafif şekilde yaralandı.



Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Vedat K. ile A.Y. Ankara'daki hastanelere sevk edildi.



Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

