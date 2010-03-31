Kendisini uyaran hostesi ısırdı!

T24 - Atatürk Havalimanı'nda akli dengesinin yerinde olmadığı sanılan bir yolcu, New York uçuşu öncesi hostesi ısırınca gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, THY'nin TK-001 sefer sayılı İstanbul-New York seferini yapacak uçağı ile ABD'ye gidecek olan Özbek vatandaşı Tulkin Rahmanov (28) ve kız arkadaşı Zarifa Muhiddinova (24), uçağa bindi. Yolcu alımı devam ederken akli dengesi yerinde olmadığı sanılan Tulkin Rahmanov'un yüksek sesle konuşması ve yaptığı hareketler diğer yolcuları rahatsız etti.





THY kabin amiri Filiz Demir, yolcuyu yerine oturması ve sessiz olması için uyardı. Buna sinirlenen Rahmanov, hostes Demir'e saldırarak elini ısırdı. Kaptan pilot durumu polise bildirerek, uçağa polis çağırdı.





Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, uçağa girerek, saldırgan Tulkin Rahmanov'u kelepçeleyerek gözaltına aldı. Rahmanov ile birlikte kız arkadaşı Zarifa Muhiddinova da uçaktan indi.





Hostes Filiz Demir'in şikayetçi olduğu Rahmanov ve kız arkadaşı Muhiddinova, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.





Öte yandan, yaşanan bu olay nedeniyle saat 11.00'de kalkması gereken New York uçağı, bir buçuk saatlik bir gecikmeyle saat 12.30'da İstanbul'dan hareket edebildi.