Kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat hakkında Belözoğlu: Söyleyeceklerim var bu konuyla ilgili ama şimdilik susmayı tercih ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde futboldaki FETÖ yapılanmasına dair açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat hakkında "Gerçekten üzücü oldu bu açıklamaları. Söyleyeceklerim var bu konuyla ilgili ama şimdilik susmayı tercih ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında bir Youtube kanalına konuşan Özat, sarı lacivertlilerin FETÖ isyanını samimi bulmadığını söyleyerek “Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?” şeklinde konuşmuştu.

Ümit Özat'ın açıklamasına üzüldüğünü ifade eden Belözoğlu, "Bu camia için 1 dakika bile forma giymiş kişi benim için çok değerlidir. Kendisiyle birebir sohbetim yoktur. Milli Takım'da 5-10 kere birlikte oynadık. Bu açıklamalar çok üzücü. Benim de söyleyeceklerim var ama bu konuyla ilgili şimdilik susmayı tercih ediyorum" dedi.

TIKLAYIN | Ümit Özat’tan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’ye: Kendi kapının önüne bak, FETÖ’nün nerede olduğunu görürsün