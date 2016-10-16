Kendisini döven öğretmenini savcılığa şikayet etti

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, Ahmet Ali Dönmez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Sever (16), Beden Eğitimi öğretmeni S.K. tarafından dövüldüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusnda bulundu.

Geçen 7 Ekim Cuma günü okulun bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında öğrencilerden biri, iddiaya göre elindeki bıçağı öğretmenin geldiğini görünce yere attı. Kargaşada bıçak kayboldu. Beden Eğitimi öğretmeni S.K., yanına gittiği öğrencilerden Ahmet Sever'i müdür odasına götürdü ve bıçağın nerede olduğunu sordu. Sever kavgayla bir ilgisinin olmadığını ve bıçağın yerini de bilmediğini söyledi. Bunu üzerine öğretmen S.K., iddiaya göre Sever'i tekme tokat dövmeye başladı. Evine giden Sever olayı ailesine anlattı. Başı kanayan ve sağ kulağında işitme sorunu yaşayan Sever, önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, buradan da doktora götürüldü. Hastaneden darp raporu olan Sever ve ailesi Cumhuriyet Savcılığı'na giderek öğretmen S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Kafamı duvara vurdu"

Öğretmene bıçağın yerini bilmediğini söyleyince neye uğradığını şaşırdığını belirten Sever şunları anlattı:



"Öğrenciler kavga etti. O sırada Beden Eğitimi Öğretmeni gelince çocuklar ayrıldı. Yanıma gelen öğretmenimiz beni okul müdürünün odasına götürdü. Kavgada kullanılan bıçağı sordu. Ben bilmediğimi söyleyince kafamı duvara vurdu. Yere düştüm, yine vurdu. Bana, "Bıçağın yerini söyleyene kadar seni döveceğim" dedi. Daha sonra öğrenciler bıçağı bulup getirince beni bıraktı. Başım kanadı, sağ kulağımda işitme sorunu oldu. Gidip durumu aileme anlattım. Davacı olduk."



Öğrenci Sever'in ağabeyi A. Cabbar Sever ise "Eğitim yuvasında çocuk dövülür mü? Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olayla ilgili idari soruşturma açtıklarını bildirdi.

