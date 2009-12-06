Kendisini dolandıran işçisini gasp etti

Adana'da kendisini yaklaşık 10 bin lira dolandırdığını iddia ettiği işçisinin, el ve ayaklarını bağlayarak cüzdan, telefon ve saatini gasbettiği öne sürülen işveren ile 5 çalışanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, cep telefonu satışı ve kuyumculuk yapan Cem U, kendisini yaklaşık 10 bin lira dolandırdığını öne sürdüğü işçisi Hamza B. ile çarşıda karşılaştı.

Hamza B'yi konuşma bahanesiyle büroya götüren Cem U'nun, burada çalışanları Umut B, Abit Can A, Mehmet Ali Y, Atilla Ş. ve Ayşe İ. ile Hamza B'nin el ve ayaklarını bağlayarak darbettiği, ardından cüzdan, telefon ve kol saatini aldığı iddia edildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde elleri ve ayakları bağlı halde tutulan Hamza B, iş hanındaki başka bir iş yerinden yapılan ihbar üzerine polis tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan zanlıların, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Bu kişilerin, Hamza B'nin tutulduğu iş yerinde el ve ayakları bağlı şekilde fotoğraflarını da çektiği öne sürüldü.