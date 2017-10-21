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Kendisini çardağa asıp, intihar etti

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) - DENİZLİ’nin Buldan İlçesi’nde, 18 yaşındaki Ali Bozkuş, kendisini evlerinin önündeki çardağa asarak yaşamına son verdi

21 Ekim 2017 00:34

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) - DENİZLİ’nin Buldan İlçesi’nde, 18 yaşındaki Ali Bozkuş, kendisini evlerinin önündeki çardağa asarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Buldan İlçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Ali Bozkuş, birlikte yaşadığı annesi duştayken, kendisini evlerinin önündeki çardağa astı. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları, Bozkuş’u fark edip, asılı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Bozkuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ali Bozkuş\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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