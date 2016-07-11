Kendisini bıçaklayan adamın oğlunu öldürdü

Elazığ’da, Abdulkadir Karakaya, bir yıl önce kendisini bıçakladığı için cezaevinde bulunan Hüseyin Bakşi’nin 10 ve 13 yaşındaki 2 oğlunu, tabancayla vurdu. Ağır yaralanan iki çocuktan 10 yaşındaki Yusuf Bakşi, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

13 Mayıs'ta merkez Salıbaba Mahallesi Yüce Sokak'ta meydana gelmişti. Zanlı Abdülkadir Karakaya geçtiğimiz yıl kendisini bıçakla yaralayan ve cezaevinde olduğu Hüseyin Bakşi'nin çocukları 10 yaşındaki Yusuf ve 13 yaşındaki Tolga Bakşi'yi evlerinin önündeki sokakta 8 el ateş edip vurarak ağır yaralamıştı.

60 gündür ölümle pençeleşiyordu

DHA'nın haberine göre; kafasından vurulan 10 yaşındaki Yusuf Bakşi, olay yerinden ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay günü acilen ameliyata alınan ve saatler süren ameliyatın ardından uyutulan Yusuf'tan 60 gün sonra acı haber geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 10 yaşında intikama kurban seçilen Yusuf, yaşam savaşını bugün sabah kaybetti.

Öte yandan ameliyat geçiren 13 yaşındaki Tolga Bahşi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Abdülkadir Karakaya, planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Olayı intikam için işlediğini de itiraf ettiği öğrenilen zanlının daha öncede başka bir suçtan cezaevinde yattığı öğrenildi.