Kendisini aldatan eşinin tüm eşyalarını satışa çıkarttı

İngiltere'de yaşayan ve kimliğini açıklamak istemeyen adam, karısının kendisini özel spor eğitmeni ile aldatması sonrasında eşinden ayrıldı.



Hakaret içeren sıfatlarla andığı eski karısına ait giysileri, malzemeleri, kişisel eşyaları hatta arabayı da alışveriş sitesine koyarak satışa çıkardı.

Elde edecek gelirle büyük bir parti verecek

İlk olarak karısına ait olduğunu söylediği 'Smart Roadster' otomobili ilana koydu.



İlanda 'pislik parçası' olarak tanımladığı otomobilin kendisi için artık hiçbir değer taşımadığını vurguladı.



Kendisine ihanet eden karısına ait eşyaları satışa koyma sürecini 'bağırsak temizliği' olarak nitelendiren adam, satış sonucu elde edeceği gelirle kalbini kıran kadını unutmak için büyük bir parti vereceğini ifade etti.