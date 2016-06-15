T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kendisini aldatan eşinin tüm eşyalarını satışa çıkarttı

İngiltere'de aldatılan koca, karısının eşyalarını satışa çıkartmanın kendisi için bağırsak temizliği olarak nitelendirdi

15 Haziran 2016 01:25

İngiltere'de yaşayan ve kimliğini açıklamak istemeyen adam, karısının kendisini özel spor eğitmeni ile aldatması sonrasında eşinden ayrıldı.

Hakaret içeren sıfatlarla andığı eski karısına ait giysileri, malzemeleri, kişisel eşyaları hatta arabayı da alışveriş sitesine koyarak satışa çıkardı.

 

Elde edecek gelirle büyük bir parti verecek

 

İlk olarak karısına ait olduğunu söylediği 'Smart Roadster' otomobili ilana koydu. 
 
İlanda 'pislik parçası' olarak tanımladığı otomobilin kendisi için artık hiçbir değer taşımadığını vurguladı.
 
Kendisine ihanet eden karısına ait eşyaları satışa koyma sürecini 'bağırsak temizliği' olarak nitelendiren adam, satış sonucu elde edeceği gelirle kalbini kıran kadını unutmak için büyük bir parti vereceğini ifade etti.

 

ETİKETLER

aldatmaeşyaaldatılan koca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24