Kendisini 51 yıl hapse mahkûm eden FETÖ firarisi savcıyı Almanya'da buldu, takip etti, Zekeriya Öz'ün izine rastladı

Emekli astsubay Erdem Kılıç, FETÖ’nün kumpas davasında 3 yıl tutuklu kaldı, 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşlemediği bir suç için hapse girmek yerine Almanya’ya gitti. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimi olunca, kendisini hapse atan FETÖ’cü savcılar, hâkimler Almanya’ya kaçtı. Erdem Kılıç, ‘adalet’ arayaşını bu kez Almanya’da firari FETÖ’cülerin peşine düşerek sürdürdü. Kendisini tutuklayan eski savcı Hikmet Usta’yı, yaşadığı şehirde buldu.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, 2009'un eylül ayında bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Nezarethanede yan yana oldukları isimler arasında Hava Kuvvetleri Başsavcısı hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da vardı. İkisi de tutuklandı. 15 ay sonra iddianame çıktığında hakkında 51 yıl hapis cezası isteniyordu. Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada başına gelenleri sorguladı.

Silivri Cezaevi’nde geçen 3 yılın ardından 2012’de tahliye edildi. Tutuksuz yargılanıyordu. 2013’te mahkeme kararını açıkladı. 51 yıl hapis cezasına çarptırılınc Almanya'ya gitti. 2016'da gerçekleştirileren darbe girişiminin ardından kendisini yargılayan hâkin Almanya'ya gitti.

“Liddl” adlı bir alışveriş mağazasındaydı. Alışveriş yaptığı sırada kendisi hakkınd karar veren Hikmet Usta ile karşılaştı.Aklından ilk geçen şeyin saldırmak olduğunu ifade eden Kılıç, takip ederek Almanya'da firari Zekeriya Öz'ün de izine rastladı.