T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kendisine çarpıp kaçan sürücüye kızdı, 4 aracı kundakladı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da Adem B

17 Eylül 2018 15:03

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Adem B. (21), kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek bir ayda 4 aracı kundakladı.
Son bir ay içerisinde merkez Nilüfer ilçesinde 4 araç kundaklandı. Kundaklama olaylarını araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Ekipler, araçları kundaklayan kişinin Adem B. olduğunu belirleyerek harekete geçti. Adem B., Nilüfer ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde gezerken Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sabıka kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adem B., emniyetteki sorgusunda suçunu kabul ederek, daha önce kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek 4 aracı kundakladığını söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHA BURSA AdemSonNilüferKundaklamaBüro AmirliğiEkiplerAdemSanayi BölgesiGasp Büro AmirliğiSabıkaEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24