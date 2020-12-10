Kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'a işkence yapan Emre Çiçek'e 53 yıl hapis cezası!

Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla kesip, cinsel istismarda bulunduğu, üzerinden otomobille geçerek ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını işkence ettikten sonra bir çuvala koyup Avcılar'daki göl kenarına bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Emre Çiçek hakkında hazırlanan mütalaada, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "’cinsel saldırı" ve "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 19 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

'Olay abartılıyor' savunması yapmıştı

Sanık Emre Çiçek, "Avukatımla birlikte savunma yapacağım. Pişmanım ancak olay abartılıyor." ifadelerini kullanarak kendini savunmuştu.

Avcılar'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından falçatayla boğazı kesilen, defalarca bıçaklanan, elleri bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye uğrayan 25 yaşındaki Rabia K, öldüğü sanılarak bir çuval içinde göl kenarına atıldı.

Kaçan saldırgan, telefon ettiği babasına durumu anlattı. Babası da olayı polise bildirdi.



Olay yerine giden polisler tarafından yaşadığı belirlenen genç kadın, ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin saniyelerle yarışı sonucu yaşama tutunan 25 yaşındaki Rabia K, vahşetin izlerini vücudunda taşıyor.



Genç kadın boğazı kesildiği için konuşamıyor, yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor.

"Sürprizim var" diyerek kandırdı

25 yaşındaki Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Çiçek ile görüşüyordu. Gençlerin görüştüğünden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşındaki Emre Çiçek kız arkadaşı Rabia K'yi "sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla akşam saatlerinde yemeğe götürdü.



Bir lokantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek genç kadına "Sana çalıştığım yeri gösterip patronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre Çiçek., ikna ettiği Rabia K'yi Avcılar Parseller'de bulunan tekstil atölyesine götürdü.

Emre Çiçek burada kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen genç kadına tecavüz etmek istedi. Rabia K. direnince Emre Çiçek genç kızın falçatayla boğazını bıçakla kesti. Emre Çiçek kanlar içinde yere yığılan Rabia K.'nin ellerini bağladıktan sonra defalarca bıçakladı.

Polisler saniyelerle yarıştı

Bayrampaşa'daki otogara giden Emre Çiçek buradan babası Ali Çiçek'i arayarak olayı anlattı ve kaçacağını söyledi. Ali Çiçek sorunlar yaşadığı oğlunun anlattıklarını polise bildirdi. Otogara giden polis, Emre Çiçek'i gözaltına aldı. Polis, Emre Çiçek'i de yanına alarak Firuzköy'deki göl kenarına gitti. Saat 04.00 sıralarında polis, Emre Çiçek'in gösterdiği noktada çuvalda kanlar içindeki Rabia K'nin yaşadığını belirledi.

İlk yardımı, ekip aracındaki malzemelerle polisler yaptı. Ambulansa haber veren polis, genç kızı hayatta tutmak için saniyelerle yarıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, ekip aracına aldıkları genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye götürdü. Rabia K. hastanede tedavi altına alındı. 6 gün komada kalan genç kadın, 1 aylık tedavisinin ardından evine gönderildi. Evinde tedavisi devam eden Rabia K. boğazının kesilmesi nedeniyle hala konuşamıyor.

"Bana bıçak ve falçatayla saldırdı"

Genç kadın konuşamadığı için olup biteni yazarak anlattı. Rabia K. " 'Sana sürprizim var' diyerek gözlerimi kapadı. Patronuyla tanıştıracağını söyleyerek oraya götürdü. Atölyede, kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana bıçak ve falçatayla saldırdı" dedi. Olayın izlerini vücudunda taşıyan Rabia K, Emre Çiçek'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini yine bir kağıda yazarak ifade etti.